Muğla'da 2 yangın helikopteri göreve başladı
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Muğla'da 2 yangın helikopteri göreve başladı

Muğla'da 2 yangın helikopteri göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölgede bulunan Muğla'da havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riski de arttı.

Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölgede bulunan Muğla'da havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riski de arttı. Bu anlamda Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan helikopterlerin ikisi bölgeye gelerek göreve başladı.

Yangın söndürme helikopterleri Marmaris ve Milas'ta konuşlu olarak görev yapacak.

Marmaris Değirmenyanı'nda konuşlanan Rus yapımı MI-8 tipi helikopterin mürettebatı 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve OGM adına görev yapacak 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluşuyor. Milas Denizcik Depoda konuşlanan olan Rus yapımı Kamov Ka-32 tipi helikopterin mürettebatı da 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve OGM adına görev yapacak 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluşuyor.

Orman yangın söndürme helikopterinin yanında bu yıl Muğla'da konuşlanacak ve havadan sürekli olarak ormanları takip edecek insansız hava aracı da Haziran ayı içinde Milas-Bodrum havalimanında konuşlandırılacak.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, havaların ısınmasıyla bölgede orman yangını riskinin arttığını dikkat çekerek, "Genel Müdürlüğümüzce yapılan anlaşma kapsamında orman yangınlarıyla mücadelede hava gücümüzü oluşturan helikopterlerden ikisi bölgemize gelerek 1 Mayıs itibariyle göreve başladı. Belirlenen takvim çerçevesinde önümüzdeki günlerde 3 helikopter daha bölgemize gelerek Fethiye, Yatağan ve Nazilli'de konuşlu olarak göreve başlayacak" dedi. - MUĞLA

Muğla'da 2 yangın helikopteri göreve başladı
Muğla'da 2 yangın helikopteri göreve başladı
Muğla'da 2 yangın helikopteri göreve başladı
Muğla'da 2 yangın helikopteri göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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