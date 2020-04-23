Muğla'da 2 otobüsten çalan şarkılarla 23 Nisan şenlendi
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Muğla'da 2 otobüsten çalan şarkılarla 23 Nisan şenlendi

MUĞLA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 2 otobüs, üzerine kurulu ses sisteminden çalan şarkılarla cadde ve sokaklarda tur attı.

23.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:35
Muğla'da 2 otobüsten çalan şarkılarla 23 Nisan şenlendi

MUĞLA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 2 otobüs, üzerine kurulu ses sisteminden çalan şarkılarla cadde ve sokaklarda tur attı.

Muğla Valiliği'nce hazırlatılan iki bayram otobüsü, gün boyu üzerine kurulu ses sitemlerinden çalan şarkılarla cadde ve sokaklarda dolaştı. Balkonlarını Atatürk resmi ve Türk bayraklarıyla süsleyen öğrenciler ile aileleri, şarkılara eşlik etti. Vali Esengül Civelek ise, beraberindeki Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Kenan Topçu, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ile Ortaköy ile Düğerek mahallerine gitti, çocukları evlerinde ziyaret etti. Protokol üyeleri ziyaretlerde, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. 1'inci sınıf öğrencisi Egemen Öztürk'ün bugün olan doğum günü kutlamasına da katıldı.Bu arada, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, etkinliğin ardından, babasının elinden tutarak yürüdüğü yolda hafriyat kamyonunun altında kalan ve sağ ayağı kesilen Aylin Dağdeviren'i evinde ziyaret etti. Müdür Töre, Menteşe Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Aylin'e çeşitli hediyeler verdi. Töre'nin büyüyünce ne olmak istediğini sorduğu Aylin, "Vali olmak istiyorum. Vali olsaydım, koronavirüs nedeniyle sadece insanların sokağa çıkması için cuma günü izin verirdim" dedi.


Kaynak: DHA

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