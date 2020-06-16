Muğla'da 2 ayrı çeteye hava destekli operasyon (2)
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Muğla'da 2 ayrı çeteye hava destekli operasyon (2)

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, vatandaşları kumar oynatarak borçlandırıldığı ve yüksek faizle para vererek senet imzalattığı öne sürülen 2 ayrı çeteye yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da 2 ayrı çeteye hava destekli operasyon (2)
16.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:27

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, vatandaşları kumar oynatarak borçlandırıldığı ve yüksek faizle para vererek senet imzalattığı öne sürülen 2 ayrı çeteye yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.Haklarında ilgili mahkeme tarafından gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin ev ve iş yerlerinde uyuşturucu madde arama köpeklerinin de katıldığı aramada kılıç, pala, çelik çubuk, senetler, borç ilişkisini gösteren ajandalar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, hileli zar ve oyun kağıtları ile değişik türlerde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B., A.B., F.B., M.E.B., C.K., B.K., E.K., S.Y., S.D., E.K., V.B., F.B., C.Ö., A.G., V.D., F.G., B.G., S.G., A.A.G. il B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacak.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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