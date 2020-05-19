Muğla'da 19 Mayıs kutlamaları başladı
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Muğla'da 19 Mayıs kutlamaları başladı

Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Muğla'da 19 Mayıs kutlamaları başladı
19.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:58

Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Muğla Valisi Esengül Civelek'in katılmadığı törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin ile Mürsel Alban, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, siyasi parti ve kurum temsilcileri katıldı. Sosyal mesafe kuralı kapsamında gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'mızın okunmasının ardından Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yaptı.

Törenin ardından giydirilmiş 19 Mayıs otobüsü kent merkezinde bayraklarla donatılmış mahallelerde tur attı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında akşam saat 19: 19'da Atatürk Stadyumu'nda ve tüm balkonlardan İstiklal Marşı söylenecek. Kutlamalar dijital ortamda gerçekleştirilecek programlar ile sona erecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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