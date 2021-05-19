Muğla'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
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Muğla'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Muğla'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Muğla'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Uzunlulu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Siyasi partilerin ilçe başkanları ile protokol üyelerinin katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bodrum Limanı'nda demirli tekneler bir süre korna çalarak kutlamalara destek verdi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Marmaris

Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nihat Ekiciler, Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Siyasi partilerin ilçe başkanları ile protokol üyelerinin katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende, sosyal mesafeye uygunluk ve maske kullanımı kriterlerine uyuldu. Marmaris Belediyesi de araçlarıyla mahalleleri dolaşarak hoparlörden gençlik şarkıları çaldı.

Marmaris'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG İmbat Hücumbotu sancağını ve bayraklarını açarak Marmaris Körfezi'nde alargada bekledi.

Fethiye

Fethiye Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Törende Fethiye Gençlik be Spor Müdürü Hatun Reşit Yiğit tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Datça

Datça Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende Datça Gençlik ve Spor Müdürü Reşit Sinan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiir okundu. Öğrenciler tarafından zeybek oyunu ile tören sona erdi.

Muğla'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Muğla'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Muğla'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Muğla'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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