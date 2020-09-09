Muğla'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı

MARMARİS'te, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 kaçak göçmen kurtarıldı.

Muğla'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı
09.09.2020 23:58 | Son Güncelleme: 10.09.2020 00:01

MARMARİS'te, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 kaçak göçmen kurtarıldı. 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 04.00 sıralarında Marmaris ilçesi açıklarında fiber tekne içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye gelerek fiber teknedeki 19 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 göçmen kıyıya çıkartıldı.Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 1 göçmen kaçakçısını yakaladı. Göçmenlerle ilgili işlemler sürüyor.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Seki Okan Bayülgen Ozan Çolakoğlu
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ricardo Quaresma
Daha Fazla Türk Milli Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: Muğla'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 00:03:35. #1.15#
title