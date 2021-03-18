Muğla'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinliği
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Muğla'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinliği

18.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:48
Muğla'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinliği

Muğla'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla, etkinlik düzenlendi.

Muğla'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla, etkinlik düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen program, öğrencilerin bayrak geçiş töreniyle başladı.

Törende, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen çevrim içi slogan yarışmasında "Ezelden Hür, Ebediyen Özgür!" sloganıyla Türkiye derecesi elde eden Muğla birincisi Datça Şehit Ersoy Yorulmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nuran Akan'a, Safahat, şilt ve katılım belgesi verdi.

Çanakkale Zaferi ile ilgili video gösteriminin ardından Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanan "İzmihlalden İstiklale bir Destandır Çanakkale" adlı oratoryo icra edildi. Öğrencilerin dramada, öğretmenlerin ise müzik, drama ve söz korosunda görev aldığı oratoryoda, Çanakkale kahramanları Seyit Onbaşı, Kınalı Ali, eşini şehit veren Türk kadını dramatize edildi.

Gösterimin ardından Çanakkale Marşı eşliğinde, Çanakkale Şehitleri Abidesi görseli, sis ve ışık gösterisi gerçekleştirildi.

Programda Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenleri tarafından 81 ilin şehitlerinin sembolik şekilde yer aldığı Türkiye haritası ve Çanakkale Savaşı fotoğraf sergisi açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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