Muğla'da, 18 Mart'ın yıl dönümünde şehitler anıldı
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Muğla'da, 18 Mart'ın yıl dönümünde şehitler anıldı

18.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:31
Muğla'da, 18 Mart'ın yıl dönümünde şehitler anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl dönümünde Muğla'da Şehitler Anıtına Çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl dönümünde Muğla'da Şehitler Anıtına Çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törene Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve protokol üyeleri katıldı. Çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Saygı atışının ardından Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Taşkesen günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından anıt şeref defteri imzalandı. Program Menteşe ilçe merkezinde bulunan şehitliklerin ziyaret edilmesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda anma programı ile devam edecek. - MUĞLA

Muğla'da, 18 Mart'ın yıl dönümünde şehitler anıldı
Muğla'da, 18 Mart'ın yıl dönümünde şehitler anıldı
Muğla'da, 18 Mart'ın yıl dönümünde şehitler anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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