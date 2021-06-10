Muğla'da 175 litre sahte içki ele geçirildi
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Muğla'da 175 litre sahte içki ele geçirildi

Muğla'da 175 litre sahte içki ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 175 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 175 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.E'nin Hisarönü Mahallesi'ndeki çadırda sahte içki ürettiğini belirledi.

Çadırda yapılan aramada, bidonlar içerisinde 175 litre sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Şüpheli N.E. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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