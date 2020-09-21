Muğla'da 17 kaçak göçmen kurtarıldı
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Muğla'da 17 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 kaçak göçmen kurtarıldı.

Muğla'da 17 kaçak göçmen kurtarıldı
21.09.2020 20:31 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:35

MUĞLA'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Eylül 17.30 sıralarında Marmaris ilçesi Kızıl Burun açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerini bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk Kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 11 kaçak göçmen kurtarıldı.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Eylül 01.25 sıralarında  Muğla ili Bodrum ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye uluşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan  lastik bot içerisindeki 6 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, Sahil Güvenlik Botuyla kıyıya çıkartıldı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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