Muğla'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Muğla'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 17 düzensiz göçmen, karaya çıkartıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 17 düzensiz göçmen, karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 17 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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