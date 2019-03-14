Muğla'da 150 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Göreve Başladı

Muğla'da eğitimlerini tamamlayan 150 çarşı ve mahalle bekçisi sertifikalarını aldı.



İl Emniyet Müdürlüğünde 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri Sertifika Töreni düzenlendi.



Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, göreve başlayan 150 gece bekçisi dışında 190 kişilik bir başvurunun daha bulunduğunu, 340 gece bekçisinin istihdamının yapılacağını söyledi.



Göreve başlayan bekçilere seslenen Çetinkaya, "Sizler bizim bir parçamızsınız. İsimlendirilmelerin farklı olması hiçbir şeyi değiştirmez. Bunu öncelikle net ortaya koyalım. İsminizin çarşı, mahalle bekçisi olması, bizim teşkilatımızın bir tali uzvu olduğu anlamı değil, bilakis asli unsurusunuz." dedi.



Türk Polis Teşkilatının tarihinin şanla, şerefle, şehitler ve gaziler ile dolu olduğunu anlatan Çetinkaya, teşkilatın vazifesini, sorumluluklarını yerine getirmek için gece gündüz, yaz-kış demeksizin 24 saat esasına göre hizmet veren bir teşkilat olduğunu kaydetti.



Halkın canını, mahremiyetini, huzurunu ve güvenliğini sağlayarak, onların huzur içerisinde yaşamasını sağlamaya yönelik güvenlik hizmeti yürüttüklerini belirten Çetinkaya, "Sizler çok hassas bir görev icra ediyorsunuz. Çünkü güvenliğin olmadığı bir yerde, hak ve hürriyetlerin yaşanabilmesi mümkün görülmemektedir. İnşallah haklımızın, milletimizin demokrasimizin, yanında olduğunu açık bir şekilde ortaya koyan bu duruşumuz ilelebet devam edecektir." diye konuştu.



Bekçilere, görevlerine başlamadan önce oryantasyon eğitimi, şüpheli kişi, araç durdurma, arama ve güvenli müdahale eğitimleri verildiği kaydedildi.

Konuşmaların ardından göreve başlayan bekçilere sertifikaları da verildi.

Kaynak: AA