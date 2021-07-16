Muğla'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yarışları Düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yarışının startı Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından verildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yarışının startı Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından verildi.
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene; Muğla Valisi Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik katıldı.
Valiliğimiz koordinesinde Federasyon faaliyet kapsamında Menteşe-Marmaris arası puanlı bisiklet yarışı düzenlendi. Yarışlarda ülkemizin 27 ilinden toplam 212 bisiklet sporcusu yaklaşık 60 kilometre pedal çevirdi.
Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanında Vali Orhan Tavlı tarafından startı verilen bisiklet yarışları Marmaris'te sona erdi.
Kaynak: Habermetre