Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları
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Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları

Muğla ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları
16.07.2020 00:59 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:07

Muğla ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Marmaris'teki programda konuşan Vali Orhan Tavlı, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi tek yürek olarak ülkesinin bekası ve aydınlık yarınları için destansı bir direniş sergilediğini söyledi.

15 Temmuz'un küresel güçlerin ve yerel hainlerin birlikte tertiplediği hain bir darbe ve işgal girişimi olduğuna dikkati çeken Tavlı, "Ancak hesap edemedikleri ise aziz Türk milletinin asaleti ve cesaretidir. Kurşunlara ve tanklara karşı yürüyen milletin evlatları sayesinde hain terör örgütünün emellerine ulaşması engellendi. 4 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde millet destansı bir milli direniş sergiledi ve bu direniş Marmaris'te başladı." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ise 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te bulunduğunu hatırlatarak, o gece yaşananları aktardı.

15 Temmuz'da Muğla'da direniş ateşinin yakılarak bir destan yazıldığını bildiren Mete, yapılan çağrı üzerine vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin önüne şehit olmak için geldiğini anlattı.

MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ise Türk milletinin 15 Temmuz'da yazdığı destanla dünyaya büyük bir ders verdiğini söyledi.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker de şehit ve gazilerin atalarından aldığı aynı ruhla hareket ederek ülkeyi savunduğunu vurguladı.

Saat 00.13'te meydanda kurulan sahnede din görevlisi tarafından sela okundu. Aynı anda ilçedeki camilerden de selalar yükseldi.

Programda Sancak Koşusu sonrasında sporcular, bayrağı Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya teslim etti. Tavlı, bayrağı 3 kez öperek aldı.

Programda ışık gösterisi gerçekleştirildi.

Fethiye

Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı'nda darbe girişimine ilişkin fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı. Meydanda, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner'in konuşmasından sonra Fethiye Belediye Orkestrası ve mehteran takımı gösteri sundu. Meydanda toplanan vatandaşlar sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Türk bayrakları eşliğinde kahramanlık türkülerine eşlik etti.

Bodrum

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen etkinliğe, vatandaşlar ellerinde bayraklarla katıldı. Tasavvuf müziği dinletisi gerçekleştirilen anma etkinliğinde, öğretmenler korosu şarkılar seslendirdi.

Etkinlikte Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz konuşma yaptı. Kale önünde kurulan tezgahta şehitler için lokma döktürülüp vatandaşlara dağıtıldı.

- Milas

Milas ilçesindeki Atapark Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Törende konuşan Kaymakam Eren Arslan, Türk milletinin, millet iradesini ve devleti ele geçirmeyi hedefleyen hain FETÖ'ye engel olduğunu, örgütle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Manşet

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