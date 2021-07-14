Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına fidan dikildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Köyceğiz Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Köyceğiz Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi yapıldı.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Hatıra Ormanı'ndaki fidan dikim etkinliğine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı S.G. Binbaşı Süleyman Ercan, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, kurum müdürleri ile orman personeli katıldı.

Etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturulurken, diğer yandan da daha önceden dikilen fidanlar sulandı.

15 Temmuz'un ülkemizin geleceği için bir dönüm noktası olduğunu ve bu uğurda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması amacıyla fidan dikim etkinliğin düzenlendiğini belirten Vali Orhan Tavlı, "Bizler de bugün burada şehitlerimizin manevi huzurunda onların hatırasını yaşatmak üzere, bir nebze olsun yeşile ve doğaya katkıda bulunmak istiyoruz." dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı