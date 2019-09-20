Muğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ve Milas ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye hazırlanan 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Datça ve Milas ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye hazırlanan 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Datça'nın Hurmabükü Koyu'nda yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında, Yunanistan'a gitme hazırlığındaki Suriye, Filistin ve Mısır uyruklu 9 düzensiz göçmeni denize açılmadan yakaladı.
Datça Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.
Milas'ın Çökertme Koyu'nda ise devriye görevi yapan ekipler, fiber tekneyle kaçmayı planlayan 6 Irak uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarma ekiplerine teslim edildi.