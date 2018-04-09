Muğla'da 145 Yabancı Uyruklu Yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 145 yabancı uyruklu yakalandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 145 yabancı uyruklu yakalandı.
Bayır Mahallesi Antalya-Fethiye karayolunda göçmen grubu olduğu ihbarı alan jandarma ekipleri, bölgedeki 141 Pakistan, 2 Afgan, bir Bangladeş ve bir Nepal uyrukluyu yakaladı.
Otobüslerle ilçedeki spor salonuna getirilen yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.