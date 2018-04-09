Muğla'da 145 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 145 yabancı uyruklu yakalandı.

Bayır Mahallesi Antalya-Fethiye karayolunda göçmen grubu olduğu ihbarı alan jandarma ekipleri, bölgedeki 141 Pakistan, 2 Afgan, bir Bangladeş ve bir Nepal uyrukluyu yakaladı.

Otobüslerle ilçedeki spor salonuna getirilen yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.