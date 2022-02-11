Muğla'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 5 suç kaydı olan ve hakkında şantaj, basit yaralama, bilişim sisteminin kullanılması suretiyle hırsızlık ve çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.K'nin Gölköy Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, Bodrum Jandarma Komutanlığı ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????