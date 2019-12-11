Muğla'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
Haberler » Güncel » Muğla'da 14 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Muğla'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

11.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:42
Muğla'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

'nın ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Armella Koyu'nda lastik botta düzensiz göçmen grubu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Koy açıklarında durdurulan botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9'u Filistin ve 5'i Irak uyruklu olmak üzere 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler