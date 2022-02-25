Muğla'da 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Muğla'da 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

MUĞLA (AA) - Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "uyuşturucu bulundurmak", "bina içinde hırsızlık" ve "mala zarar verme" gibi 9 suçtan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D'nin Selimiye Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekiplerce gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????

AA / Durmuş Genç - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, JASAT, Muğla, Güncel, Haberler

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