Muğla'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Muğla'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin kentte olduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, Jandarma Komutanlığı ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????

AA / Durmuş Genç - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, JASAT, Muğla, Güncel, Haberler

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