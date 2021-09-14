Muğla'da 13 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı - Haberler
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Muğla'da 13 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

AA - Haberler | Güncel
Muğla'da 13 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 13 ayrı noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 13 ayrı noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Milas, Menteşe, Yatağan, Ula, Köyceğiz ve Kavaklıdere ilçelerinde 13 ayrı noktada, yıldırım düşmesinden kaynaklandığı belirlenen orman yangınları çıktı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopterlerle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçilerince de karadan müdahale edilen yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Muğla'da 13 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Muğla'da 13 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Muğla'da 13 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Muğla'da 13 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

AA - Son Dakika Haberleri
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