Muğla'da 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 13 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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