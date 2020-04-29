Muğla'da 125 bin dekar tarım arazisi sulanacak
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Muğla'da 125 bin dekar tarım arazisi sulanacak

Muğla ve ilçelerinde bu yıl 125 bin dekar tarım arazisi sulanarak ülke ekonomisine 190 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Muğla'da 125 bin dekar tarım arazisi sulanacak
29.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:40

Muğla ve ilçelerinde bu yıl 125 bin dekar tarım arazisi sulanarak ülke ekonomisine 190 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son yıllarda geliştirilen modern sulama projeleriyle tarımda artışlar sağlanıp üretim deseninin çeşitlendiği ve böylece çiftçilerin gelirlerinin yükseldiği belirtildi.

Bu durumun bir yandan kırsaldaki yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği vurgulandı.

Açıklamada, 2020 sulama sezonunda Muğla ve ilçelerinde 125 bin dekar tarım arazisi sulanarak birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 190 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Muğla'da en önemli sulama projelerinin başında Fethiye Ovası Sulaması geldiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fethiye Ovası Sulaması projesi kapsamında ise 100 bin dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 150 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmekte. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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