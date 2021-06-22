Muğla'da 12 günde 48 Yıldırım Yangını
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Muğla'da 12 günde 48 Yıldırım Yangını

Muğla'da 12 günde 48 Yıldırım Yangını
Bültenler - Haberler | Güncel

Muğla bölgesinde 9 Haziran'da başlayan ve 12 gün etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle 48 adet yıldırım yangını meydana geldi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde yaz yağmurlarıyla birlikte yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangınlarında artış oldu. Bölgede 9 Haziran ile 21 Haziran arsında etkili olan ve halk arasında "40 ikindi yağmurları" olarak bilinen gök gürültülü yağışlı hava nedeniyle 12 günde 48 adet yıldırım yangını meydana geldi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 9 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 48 adet yıldırım yangını meydana geldi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Muğla ve Aydın illerinde 22 Haziran itibariyle toplam 169 adet orman yangını meydana geldi. Bu yangınların 56 adedini yıldırım yangınları oluştururken, bu yıldırım yangınlarının 48 adedi de gök gürültülü sağanak yağışların yaşandığı 9-21 Haziran tarihleri arsındaki 12 günde meydana geldi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yıldırım yangınlarının yaz yağmurlarıyla birlikte sayılarının arttığını belirterek, "Bölge Müdürlüğümüz yıllık yangın verilerine baktığımızda yıldırım yangınları toplam orman yangınları sayısının yüzde 25-30 luk bölümünü oluşturuyor. 2020 yılında çıkan 329 adet orman yangınının 82 adedi yıldırım kaynaklı meydana geldi. Bu yıl ise 22 Haziran tarihi itibariyle bölge müdürlüğümüzde meydana gelen 169 adet ormanının 56 sını yıldırım yangınları oluşturuyor. Bu yangınlar ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilerek büyümeden söndürüldü" dedi.

Muğla ve Aydın illerinde yaşanan yıldırım yangınları karadan ve havadan yapılan müdahalelerle büyümeden söndürüldü. Tek ağaçta yada küçük bir alanda etkili olan yıldırım yangınları söndürme ekipleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yangın işçilerinin çektiği fotoğrafta düşen yıldırım sonucu ağaçların gövdesinde oluşan alev topu net bir şekilde görülüyor.

Kaynak: Bültenler

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