Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı.

20.10.2019 23:58
Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Görecek Adası güneyinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekibi bölgeye gitti.

Durdurulan lastik botta Orta Afrika, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: AA
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