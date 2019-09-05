Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 yabancı uyruklu yakalandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 yabancı uyruklu yakalandı.
Milas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sanayi Kavşağı'nda durdurulan minibüste Irak, Yemen ve Suriye uyruklu 12 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Ekipler, göçmenleri para karşılığı yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen iki kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından düzensiz göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.