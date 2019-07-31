Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Ören Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozalan Mahallesi Geren mevkisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgede arama yaptı.

Aramada yasa dışı yollardan yurt dışını çıkma hazırlığı yaptıkları belirlenen Suriye ve Filistin uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişine aracılık ettiği belirtilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: AA