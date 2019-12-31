Muğla'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

31.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:30

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede tespit ettiği lastik botu durdurdu.

Botta yapılan kontrolde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Filistin uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.

Kaynak: AA