Muğla'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

05.11.2019 09:42

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarındaki fiber teknede düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Durdurulan teknede, 6 Suriye ve 5 Irak uyruklu olmak üzere 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Olayla ilgili organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA