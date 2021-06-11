Muğla'da 107 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 107 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 107 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ve Fethiye ilçelerinde 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Datça ve Fethiye ilçelerinde 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Bölgedeki aramada durdurulan teknede 40 göçmen bulundu.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, yine Datça açıklarında çalışma yapan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 31 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Fethiye ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan yelkenli teknede 36 düzensiz göçmen yakalandı. Teknede göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Muğla'da 107 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da 107 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da 107 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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