Muğla'da 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma sağlama" suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın Esenköy Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????

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