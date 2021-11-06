Muğla'da 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma sağlama" suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın Esenköy Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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