MUĞLA'DA 10 KASIM

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yılında törenle anıldı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri saat 08.55'te, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ün çelenk koymasıyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi. Anma programına, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Adli Yargı Komisyon Başkanı Ercan Arslan, Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, daire müdürleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.