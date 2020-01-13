Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

13.01.2020 19:56 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:12

Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.



Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede tespit ettiği fiber tekneyi durdurdu.



Teknede yapılan kontrolde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Filistin uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.



Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.

Kaynak: AA