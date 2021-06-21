Muğla'da 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 12 kişi tutuklandı
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Muğla'da 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 12 kişi tutuklandı

Muğla'da 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 12 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde takip ettikleri kişilerin silahla ateş açması sonucu 2 polis memurundan birinin şehit olması, birinin yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 19 kişiden 12'si tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde takip ettikleri kişilerin silahla ateş açması sonucu 2 polis memurundan birinin şehit olması, birinin yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 19 kişiden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince gözaltına alınan 19 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi Amirliğinden alınarak yoğun güvenlik önlemi altında Bodrum Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerden F.Ö'ye çelik yelek giydirildiği, polislerin ise yakalarına şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün fotoğrafını taktıkları görüldü.

Zanlılardan 12'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum'un Yahşi Mahallesi'nde 17 Haziran'da takip edilen otomobildeki şüphelilerin ateş açması sonucu yaralanan 2 polis memurundan Yangöz şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın ardından 4 kişi gözaltına alınmış, Muğla'nın yanı sıra farklı illerde düzenlenen operasyonlarda ise saldırıyla ilişkili oldukları öne sürülen 12 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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Muğla'da 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 12 kişi tutuklandı - Haberler
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