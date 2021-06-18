Muğla'da 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 16 zanlı gözaltına alındı
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Muğla'da 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 16 zanlı gözaltına alındı

Muğla'da 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 16 zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde takip ettikleri kişilerin silahla ateş açması sonucu 2 polis memurundan birinin şehit olması birinin yaralanmasıyla ilgili 16 şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde takip ettikleri kişilerin silahla ateş açması sonucu 2 polis memurundan birinin şehit olması birinin yaralanmasıyla ilgili 16 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince şüphelilerin yakalanması için ekipler oluşturuldu.

Ekipler, Muğla'nın yanı sıra farklı illerde düzenlenen operasyonlarda saldırıyla ilişkili oldukları iddia edilen 16 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Bodrum Yahşi Mahallesi'nde dün takip edilen otomobildeki şüphelilerin ateş açması sonucu yaralanan 2 polis memurundan Ercan Yangöz şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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Muğla'da 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 16 zanlı gözaltına alındı - Haberler
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