Muğla'da 1 Dönüm Orman Yandı

MUĞLA'nın Menteşe İlçesi'ndeki ormanlık alanda, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, 1 dönümlük alan zarar gördü.



Menteşe İlçesi Çiftlik Mahallesi Kurudere Mevkii'ndeki ormanlık alanda, bu sabah belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 1 amfibik uçakla havadan, 8 arazöz, 1 su tankeri, 1 müdahale aracı ve 23 orman işçisi ise karadan müdahaleye başladı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



- Muğla