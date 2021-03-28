Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Marmaris'teki darp olayı ile ilgili açıklama yapıldı
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Marmaris'teki darp olayı ile ilgili açıklama yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Marmaris'teki darp olayı ile ilgili açıklama yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde B.Ö.'nün erkek arkadaşı tarafından darp edildiği olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklamada bulunuldu.

Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam eden saldırganın 3 ay önce uzaklaştırma aldığı öğrenildi
Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam eden saldırganın 3 ay önce uzaklaştırma aldığı öğrenildi
Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti
Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde B.Ö.'nün erkek arkadaşı tarafından darp edildiği olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklamada bulunuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, " Marmaris ilçesinde ikamet eden Mağdur B.Ö isimli bayanın, şüpheli E.C isimli erkek şahıs tarafından darp edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı, Ancak söz konusu görüntülerin güncel olmadığı, magdur B.Ö isimli bayanın erkek arkadaşı olan E.C tarafından daha önceden darp edildiği, bu görüntüler ile ilgili darp olayı nedeniyle Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca daha önceden şüpheli E.C hakkında soruşturma yapıldığı, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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