MUĞLA ÇOK YÖNLÜ MUHTAR, TAKDİR TOPLUYOR

MUĞLA'nın Ula ilçesinin kırsal Kızılağaç Mahallesi'nin kadın muhtarı Güler Keleş (51) mahalle sakinlerinin sorunlarıyla uğraşmasının yanı sıra, kahvaltı salonu işletiyor, çiftçilik yapıyor ve boş zamanlarında boğası ile ilgileniyor.

Ula'nın şirin mahallesi Kızılağaç'ta yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Güler Keleş, mahallesine yapılan hizmetten memnun kalmadığı için son yapılan yerel seçimde muhtarlığa aday oldu. 903 seçmenin 809'unun oy kullandığı seçimde Keleş 289, mevcut muhtar Orhan Akcan 243, diğer rakibi Recep Armutçu ise 277 oy aldı. 2 erkek rakibi ile girdiği yarışı kazanan Güler Keleş, zaman kaybetmeden bozuk yolların onarılmasını sağladı. Çiftçilik yaparak yetiştirdiği doğal ürünler ile kendisine ait işyerinde müşterilerine kahvaltı veren Keleş, boş zamanlarında kendi grubunda 2 şampiyonluğu bulunan 750 kilogramlık boğasıyla ilgileniyor.

Seçilmiş olmanın önemine değinen Muhtar Keleş, Geçmiş dönemdeki muhtarımızın hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle aday olmaya karar verdim. 'Bir tek oyum çıksın adaylığımı yine de koyacağım' dedim. 'Mahalleme en güzel hizmetleri getireceğim' diyerek yola çıktım. Seçmenim beni destekleyerek bu göreve getirdi. Seçilmiş olmak bambaşka bir duygu. Bu onur ve gururu nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Vakit kaybetmeden, kötü olan toprak yollarımızı ve alt geçitlerimizi düzelttirdim. Asfatlarımızın çukur olan yerlerine dolgu yaptırıyoruz. Küçük büyük demeden sorunları çözüme kavuşturmak için yoğun mesai harcıyorum dedi.

BOĞAYA HER GÜN 5 KİLOMETRE YÜRÜYÜŞ

Keleş, boş zamanlarında ilgilediği 'Keşanlı' isimli boğasını bu yıl satın aldığını belirterek, şöyle dedi

2 yarışa katıldı ve ikisinde de kendi grubunda birinci oldu. 2 evladım var. Oğullarımdan ayırmadığım boğam 'Keşanlı'ya zamanım olursa günde 5 kilometre yürüyüş yaptırıyorum. Kuru incir, üzüm ve pekmez ile beslenmesini sağlıyoruz. Bunların yiyecekleri de özel. İşyerimi kahvehane olarak açmıştım,

müşterilerimin isteği üzerine işletmemi kahvaltı salonuna çevirdim. Cumartesi ve pazar günleri aşırı derecede yoğunluk oluyor. Reçelimi, tereyağımı ve birçok ürünümü kendim yapıyorum. Hiçbirinde katkı maddesi yok dedi.

Kaynak: DHA