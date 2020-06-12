MUĞLA Cezaevinden firar etti, 2 aracı çalıp, 3 kişiye çarptı
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MUĞLA Cezaevinden firar etti, 2 aracı çalıp, 3 kişiye çarptı

Cezaevinden firar etti, 2 aracı çalıp, 3 kişiye çarptıAYDIN'ın Nazilli ilçesindeki açık ceza infaz kurumundan firar eden mahkum Aydın Ergül, Muğla'da ortalığı birbirine kattı.

12.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:45

Cezaevinden firar etti, 2 aracı çalıp, 3 kişiye çarptı

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki açık ceza infaz kurumundan firar eden mahkum Aydın Ergül, Muğla'da ortalığı birbirine kattı. Bir gecede bir taksiyi gasbedip, bir do otomobil çalan Ergül, araçla 3 kişiye çarparak yaralanmasına neden oldu. Ergül'ü yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aydın Ergül, ceza infaz yasasından yararlanıp Nazilli Açık Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Buradan firar eden Ergül, Nazilli'de bir taksiciyle 400 lira karşılığı Muğla'ya gitmek için anlaştı. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi yol ayrımında taksiyi durduran Ergül, şoförün boğazına bıçak dayayıp, başına tabancanın kabzasıyla vurarak taksiyi gasbetti. Olayın ardından taksi şoförü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, taksiyi Muğla'nın Menteşe ilçesi girişinde tespit etti. Durdurulmak istenen Ergül, Karabağlar Yaylası mevkiinde 3 tütün işçisine çarparak kaza yaptı. Kazada bir ağaç ve büyük bir tabela da hasar gördü. Yaralanan 3 kişi, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bu kez yaya olarak kaçan Aydın Ergül, aynı bölgede 48 NC 543 plakalı otomobili çaldı. Bir süre sonra bu araç da terk edilmiş bulundu.

Ergül'ün yakalanması için bölgeye Polis Özel Harekat, Terör, Asayiş ve Trafik ekipleri sevk edildi. Drone ile havadan çalışmanın yapıldığı Karabağlar Yaylası'nda Aydın Ergül'ü arama çalışmaları sürüyor.

MUĞLA Cezaevinden firar etti, 2 aracı çalıp, 3 kişiye çarptı

Kaynak: DHA

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