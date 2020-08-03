MUĞLA Ceza kesmek isteyen Sahil Güvenlik'e direnen tur teknesi kaptanına gözaltı
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MUĞLA Ceza kesmek isteyen Sahil Güvenlik'e direnen tur teknesi kaptanına gözaltı

Ceza kesmek isteyen Sahil Güvenlik'e direnen tur teknesi kaptanına gözaltıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, pandemi nedeniyle alınan önemlere uymayıp, kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı belirlenen tur teknesinin kaptanı, hakkında cezai işlem yapmak isteyen Sahil Güvenlik ekiplerine engel olmak...

03.08.2020 19:49 | Son Güncelleme: 03.08.2020 19:55

Ceza kesmek isteyen Sahil Güvenlik'e direnen tur teknesi kaptanına gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, pandemi nedeniyle alınan önemlere uymayıp, kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı belirlenen tur teknesinin kaptanı, hakkında cezai işlem yapmak isteyen Sahil Güvenlik ekiplerine engel olmak isteyince gözaltına alındı. O anlar, teknede ailesiyle yolcu olarak bulunan bir gazeteci tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan geçen 1 Ağustos'ta, Bodrum'un Turgutreis mahallesinde günübirlik tur düzenleyen bir teknede koronavirus tedbirleri kapsamında kapasitesinden fazla yolcu alındığı gerekçesiyle Alo 158 Sahil Güvenlik Hattı'na ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 'Amiral' isimli günübirlik tur teknesinin Turgutreis açıklarında olduğunu tespit edip, durdurdu. 80 yolcu kapasiteli teknenin, koronavirüs maddesi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 40 kişi alması gerekirken 64 yolcu aldığı belirlendi. Teknenin 'deniz taşıma ruhsatının' olmadığı da tespit edilip, cezai işlem yapılmak istendi. Ancak, teknenin sahibi ve kaptanı N.D., Sahil Güvenlik ekiplerine direnip, hakaretlerde bulunmaya başladı. N.D., bir ara Sahil Güvenlik ekibindeki bir askeri yakasından tutup, iterek, fiziki temasta bulundu. Bunun üzerine N.D., hakkında tutanak tutuldu. N.D.'nin, teknesini Turgutreis Limanı'na götürüp, yolcusunu indirmesi sağlandı. O anlar teknede, eşi ve çocuklarıyla yolcu olarak bulunan 39 yaşındaki gazeteci Berkay Özyayla tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tekne kaptanı N.D., savcını talimatıyla 'devletin güvenlik güçlerine görevini yatırmama' ve hakaret suçundan bugün gözaltına alındı.

Gazeteci olduğunu ve Uşak'ta bir yerel gazetede çalıştığı belirten Berkay Özyayla, "Eşim ve çocuklarımla tekne turuna çıkmıştık. Başımıza böyle bir olay geldi. Ben de kayıtsız kalmayıp, görüntüledim" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)

MUĞLA Ceza kesmek isteyen Sahil Güvenlik'e direnen tur teknesi kaptanına gözaltı

Kaynak: DHA

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