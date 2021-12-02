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Muğla çevrelerinde şiddetli sağanak bekleniyor

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Muğla çevrelerinde şiddetli sağanak bekleniyor

Muğla çevrelerinde şiddetli sağanak beklendiği bildirildi.

MUĞLA (AA) - Muğla çevrelerinde şiddetli sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece kıyı Ege'de başlayacak yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

Pazar sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi beklenen şiddetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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