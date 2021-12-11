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Muğla çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Muğla çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

MUĞLA (AA) - Muğla çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli olacağı belirtildi.

Yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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