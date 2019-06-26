Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü görevden alındı

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü görevden alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalar ile 28 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün atanmalarına ve 7 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün görevden alınmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü görevden alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalar ile 28 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün atanmalarına ve 7 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün görevden alınmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 4'üncü maddeleri gereğince Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Şeren görevden alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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