Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (2021/48)
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ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARIDUYURUSU25. 11. 2014 TARİH VE 29186 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN ÇED YÖNETMELİĞİNİN 17. MADDESİ GEREĞİNCE; İLİMİZ, MENTEŞE İLÇESİ, ÇIRPI MAHALLESİ MEVKİİNDE YER ALAN 202001787 (ER.

ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI

DUYURUSU

25. 11. 2014 TARİH VE 29186 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN ÇED YÖNETMELİĞİNİN 17. MADDESİ GEREĞİNCE; İLİMİZ, MENTEŞE İLÇESİ, ÇIRPI MAHALLESİ MEVKİİNDE YER ALAN 202001787 (ER. 3399084) RUHSAT NUMARALI SAHADA OMEKS MADENCİLİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN YAPILMASI PLANLANAN "202001787 (ER. 3399084) RUHSAT NUMARALI II-B GRUBU 24, 31 HEKTAR 540. 000 TON/YIL KAPASİTELİ MERMER OCAĞI" FAALİYETİNE 19. 08. 2021 KARAR TARİH VE 33542905 220-02 E-2021217 KARAR NOLU "ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI" VERİLMİŞTİR.

TÜM HALKIMIZA DUYURULUR. MUĞLA VALİLİĞİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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