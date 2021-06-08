Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (2021/35)
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARIDUYURUSU25. 11. 2014 TARİH VE 29186 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN ÇED YÖNETMELİĞİNİN 17. MADDESİ GEREĞİNCE; İLİMİZ, YATAĞAN İLÇESİ, ESKİHİSAR MAHALLESİ MEVKİİNDE BULUNAN "S202001417 (ER. 3362328) NO. LU RUHSAT SAHASINDA ÜMİT ÇELİKTEN MERMER SAN. TİC.
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI
DUYURUSU
25. 11. 2014 TARİH VE 29186 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN ÇED YÖNETMELİĞİNİN 17. MADDESİ GEREĞİNCE; İLİMİZ, YATAĞAN İLÇESİ, ESKİHİSAR MAHALLESİ MEVKİİNDE BULUNAN "S202001417 (ER. 3362328) NO. LU RUHSAT SAHASINDA ÜMİT ÇELİKTEN MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN YAPILMASI PLANLANAN "II-B GRUBU MADEN (MERMER) OCAĞI ARAMA VE İŞLETME PROJESİNE PROJESİNE 31. 05. 2021 TARİHLİ VE 33542905 220-02 E-2021137 KARAR NOLU "ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI" VERİLMİŞTİR.
TÜM HALKIMIZA DUYURULUR. MUĞLA VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kaynak: Habermetre