MUĞLA ÇALILIKLARA TAKILAN BİTKİN HALDEKİ PEÇELİ BAYKUŞU KURTARIP, DOĞAYA SALDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çalılıklara takıldığı için beslenemeyip, bitkin düştüğü belirlenen bir peçeli baykuş, bir çiftçi tarafından kurtarıldı. Karnı doyurulup, su verilince kendine gelen baykuş, yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Marmaris ilçesine 27 kilometre mesafedeki kırsal Karacasöğüt Mahallesi'nde yaşayan çiftçi 55 yaşındaki İlker Demirel, geçen 23 Temmuz'da tarlasında karpuz toplarken çalılıklara takılmış bitkin halde peçeli baykuş olduğunu fark etti. Demirel, nesli tükenmekte olan türler arasında bulunan baykuşu bulunduğu yerden kurtardı. Su ve yiyecek vererek beslediği yırtıcı bir tür olan baykuşu daha sonra mahalle kahvehanesine getiren Demirel, arkadaşlarına da gösterdi. Demirel, daha sonra sağlık durumu iyi olan kuşu, doğal ortamına bıraktı. Özgürlüğüne kavuşan baykuş, uçarak gözden kayboldu. Bir hayvanı kurtarıp yeniden doğaya bırakmanın mutluluğunu yaşadığını belirten İlker Demirel, Baykuşu bulduğumda çalılıklara takılmış, hareketsiz haldeydi. Vücudunda yara ve saçma izi yoktu. Aç kaldığı için bitkin düşmüştü. Ellerimle besledim, kendine geldi. Ardından da ait olduğu yere, doğaya saldım dedi.

Kaynak: DHA