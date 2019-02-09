Muğla Çaldığı Pırlantayı Yutan İrlandalı Turiste 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turiste 8 yıl 9 ay hapis cezası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turist Ian Camppel'e (55) 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İrlandalı turist Ian Camppel, 4 Ekim 2018 Perşembe günü öğle saatlerinde, Kordon Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına müşteri gibi girip, pırlantalara bakmak istediğini söyledi. Oturması için yer gösterilen Camppel'a, beğendiği iki pırlanta, incelemesi için tezgahtar tarafından çıkarıldı. Tezgahtar, Camppel'a pırlantaların özelliklerini anlatıp, sertifikalarını gösterdi. Camppel, iddiaya göre, tezgahtarın boş anından faydalanıp, 40 bin dolar değerindeki pırlantalardan birini önce avucunun içine sıkıştırdı ardından kısa pantolonun gizli cebine koyup, taşları beğenmediğini belirterek, teşekkür ettikten sonra dükkandan çıkmak istedi. Camppel, mağazanın kapısına geldiğinde tezgahtar, pırlantalardan birinin eksik olduğunu fark edip, kendisini durdurdu. Tezgahtarın çağırdığı polisler, Camppel'ın üzerinde yaptığı aramada pırlantayı bulamadı. Bu sırada kuyumcu dükkanının müdürü, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde Camppel'ın, pırlantayı avucunun içine alarak, çaldığını belirledi. Buna rağmen pırlanta bulunamayınca Camppel'ın yutmuş olabileceği ihtimali üzerine nöbetçi savcıdan hastanede tıbbi görüntüleme yapılması için izin alındı.

Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürülen Camppel'a, 4 kez ultrason çekimi yapıldı. Ultrason sonuçlarına bakıldığında, pırlantanın, İrlandalı turistin kalın bağırsağında olduğu tespit edildi. Pırlantanın doğal yollardan çıkması için bekleyişe geçildi. Dışkılama yöntemiyle pırlantanın çıkarılması amacıyla Camppel'a sindirimi hızlandırıcı ilaç verildi. Geçen 48 saate rağmen pırlanta, doğal yollarla çıkarılamadı. Doktorlar ise tıbbi veya cerrahi yöntemin riskli olduğunu savcılığa iletti. Camppel ise suçlamaları kabul ederek, tıbbi yolla pırlantanın çıkarılmasını istedi ve evrakı imzaladı. Özel hastanede 2 kez kolonoskopi yapılan Camppel'ın bağırsağından pırlanta taş, çıkarıldı. 40 bin dolar değerindeki pırlanta, bilirkişi incelemesinin ardından kuyumcuya teslim edildi.

Tedavisi tamamlanan İrlandalı turist Ian Camppel, aynı gün, gözaltına alındıktan sonra 'nitelikli hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Camppel, adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Savcı, karara itiraz etti. Otele yerleştirilen Camppel, iki gün sonra tekrar polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Camppel, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Camppel, tutuklandı.

Camppel ifadesinde, 12 yıldır Marmaris'e bir hafta süreyle tatile geldiğini, ülkesinde 7 yıl önce iş kazası geçirdiği için malulen emekli olduğunu, eşini trafik kazasında yitirdiğini, eşinin cesedinin göle düşen araçtan günler sonra çıkarılabildiğini; ancak parmağındaki pırlanta nikah yüzüğünün kaybolduğunu, bu nedenle kendisinde 'pırlanta saplantısı' oluştuğunu öne sürdü.

Marmaris 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Camppel hakkında 'nitelikli hırsızlık' suçundan açılan davada karar çıktı. Camppel, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Camppel'ın avukatının karara itiraz edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA