MUĞLA Büyükşehirlerden Bodrum ve Marmaris'e kaçış
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MUĞLA Büyükşehirlerden Bodrum ve Marmaris'e kaçış

Büyükşehirlerden Bodrum ve Marmaris'e kaçışKORONAVİRÜS salgını sonrası büyükşehirde yaşayan birçok vatandaş, yazlık evlerinin bulunduğu Muğla'nın turistik kentleri Bodrum ve Marmaris'e geldi.

04.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:42
MUĞLA Büyükşehirlerden Bodrum ve Marmaris'e kaçış

Büyükşehirlerden Bodrum ve Marmaris'e kaçış

KORONAVİRÜS salgını sonrası büyükşehirde yaşayan birçok vatandaş, yazlık evlerinin bulunduğu Muğla'nın turistik kentleri Bodrum ve Marmaris'e geldi. Başta İstanbul plakalı otomobiller olmak üzere Ankara ve İzmir plakalı araçların bu iki turistik kentte çoğunlukta olması dikkatlerden kaçmadı.

Koronavirüsün Türkiye'de yayılmasının ardından büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, yazlık evlerinin bulunduğu tatil bölgelerine akın etti. Yoğunluğun en çok yaşandığı ilçelerden Bodrum'a, son bir ayda yaklaşık 120 bin araç giriş yaptı. Bu araçların özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayan ve ilçede yazlığı olan vatandaşlar olduğu öğrenildi. Bazı tatil sitelerinin park yerlerinde 34, 35 ve 06 plakalı araçların çoğunlukta olduğu görüldü.

Marmaris'te de durum farksız değildi. Yine büyükşehirdeki kalabalıktan kaçarak Marmaris'teki yazdıklarına gelen vatandaşların araç plakaları, göze çaptı. Marmaris emniyet ve jandarma yetkililerinden alınan bilgiye göre, turistik 13 kırsal mahalle ile ilçe merkezinde 12 bin yazlık bulunuyor. Son 15 günde ilçe merkezi ve turistik kırsal mahallelere, 25 bin özel araç girişi yaptı. İstanbul plakalılar başta olmak üzere İzmir, Ankara, Eskişehir, Denizli ve Afyonkarahisar illerinden daha çok kente gelenlerin olduğu belirtildi.

MARMARİS'TE DE DURUM FARKSIZ DEĞİL

Kırsal turistik Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, "Köyümüze çok ciddi şekilde, şehir dışından yazlıkçılar geldi. Bizim nüfusumuz bin 500 civarında. Dışarıdan gelenlerle birlikte toplam 2 bin 500- 3 bin civarı oldu. Yazın eşi ile tatile geliyorlardı. Şimdi çocukları, anne, babaları ve akrabaları ile toplu gelmişler. Araçlarımızla dolaşıp, vatandaşı sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyoruz. İhtiyaçları olduğunda ise yardımcı oluyoruz" dedi. Selimiye Mahallesi'nde butik otel işletmeciliği yapan Barış Ünlü, "Selimiye Mahallesi'nde tüm konaklama tesisleri kapalı. İstanbul, İzmir, Ankara'dan gelenlerin yazlıkları var. Yazlıklarında dinleniyorlar. Mahallemizde kalabalık da yok ve herkes tedbirini almış. Zaten çoğunluğunun yazlıkları ya denize sıfır ya da deniz manzaralı. Sanki hiç yazlıkçı yokmuş gibi sakin" dedi. Orhaniye Mahallesi'nde kurulan 10 tezgahlık halk pazarında kuruyemişçi Ahmet Aslan, "Uzun yıllar burada pazar açtığım için yazlıkçıları ve yöre halkını biliyoruz. Maske ve eldiven takarak gelip, mesafeli şekilde alışveriş yaparak gidiyorlar. 10 gündür yazlıkçılar alışveriş yapıyor" dedi.

BODRUM

MUĞLA Büyükşehirlerden Bodrum ve Marmaris'e kaçış

Kaynak: DHA

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MUĞLA Büyükşehirlerden Bodrum ve Marmaris'e kaçış
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