Muğla Büyükşehirden ulaşıma zam

Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.

Muğla'da, Özel Toplu Taşıma Esnafı ve Oda Başkanlıklarınca yapılan zam talebi,

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunda görüşüldü ve maliyet artışlarına göre sunulan zam listesi kurulda kabul edildi.

Buna göre kartlı binişte öğrenci 1,95 TL'den 2,35 TL'ye, kartlı sivil 2,55 TL'den 3,05 TL'ye, kartsız öğrenci 2,75 TL'den 4 TL'ye, kartsız sivil ise 3,25 TL'den 4 TL'ye yükseldi.

"Yüksek giderler zammı zorunlu kıldı"

Ardından UKOME tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, ""Özel Toplu Taşıma Esnafı ve Oda Başkanlıklarınca yapılan talep, 27.06.2019 tarihli UKOME Genel Kurulunda görüşüldü ve maliyet artışlarına göre sunulan fiyat güncelleme listesi kurulda kabul edildi. Kurulumuzca toplu taşıma ücretlerinde en son 2018 yılında güncelleme yapılmıştı. Ülke genelinde son zamanlarda toplu taşıma işletme giderlerinde hafife alınamayacak oranda artışlar yaşanmış olup, akaryakıt ve sigorta fiyatlarındaki artış, yıllık enflasyon artışı, araçların bakım - onarımlarındaki artış, işçilik, kasko ve yedek parçada yaşanan artışlar ve Motorlu Taşıtlar vergisine gelen zamlar, toplu taşıma ücretlerinde zorunlu olarak düzenleme yapılmasını gerekli kılmıştır. Toplu taşıma esnafının ayakta kalabilmesi, sürdürülebilir ve maliyeti karşılanabilir toplu taşıma sisteminin tesis edilmesi maksadıyla, toplu taşıma fiyat tarifelerinin güncellenmesi zorunlu hale gelmiştir. Muğla İli Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 27.06.2019 tarihinde yapılan toplantısında, Muğla il genelinde 2019 yılında Toplu Taşıma Araçlarında uygulanacak fiyat tarifesinde düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda, Muğla İl genelinde uygulanan şehiriçi en kısa mesafe olan 0-10 Km. arası ücret tarifelerinden, 1,95 TL olan indirimli ücret tarifesi; 2,35 TL, 2,55 TL olan sivil ücret tarifesi ise; 3,05 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen yeni toplu taşıma ücretleri 01 Temmuz 2019 tarihi itibariyle geçerli olacaktır" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA